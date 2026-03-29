Für günstiges Parken soll der Theatertarif im Parkhaus sorgen. Doch immer wieder gibt es Ärger damit. Es gibt einige Fallstricke – das Pfalztheater klärt auf.

Der Vorhang ist gefallen, das Publikum verlässt bester Laune den Theatersaal – und schlagartig ist die gute Stimmung dahin: Ohne Nachzahlung ist das Auto nicht aus dem Parkhaus zu kriegen. Dabei verspricht der Theatertarif, dass das Parken nur vier Euro kosten soll. Doch die Schranke lässt sich nicht erweichen. So ging es Theaterbesucherin Ute Mischitz kürzlich. „Wir waren schon vor 18 Uhr dort – also vor dem vergünstigten Tarif –, haben zwei Euro mehr gezahlt und dann die vier Euro mit dem Theatertarif“, berichtet sie. „Doch die Schranke ging nicht hoch.“ Sie mussten zurück „und zehn Euro nachzahlen. Erst dann konnten wir das Parkhaus verlassen.“

So sei es auch anderen Theaterbesuchern ergangen. Denn als sie sich am nächsten Tag ans Pfalztheater wandte, habe sie gesagt bekommen, „acht andere Personen haben sich auch schon beschwert“.

Dass es immer wieder Ärger mit dem Parken gibt, bestätigt auch Pfalztheater-Sprecher Günther Fingerle. „Aber wir haben gar keinen Einfluss darauf!“, macht er klar, dass dies Sache des Parkhaus-Betreibers Q-Park sei.

Unterschiedliche Infos von Pfalztheater und Q-Park auf deren Webseiten

Die kaufmännische Direktorin des Pfalztheaters Simone Grub kennt die Fallstricke des Theatertarifs – und erklärt erstmal die Voraussetzungen für den vergünstigten Tarif. Der ist per se schon nicht ganz einfach zu verstehen. Für noch mehr Verwirrung sorgten unterschiedliche Angaben vom Theater und von Q-Park auf ihren jeweiligen Webseiten. Nach einem Anruf der RHEINPFALZ bei Q-Park wurden immerhin diese Diskrepanzen beseitigt. „Nach einem Gespräch mit dem Q-Park-Geschäftsführer haben wir die Besucherinformationen auf unserer Seite aktualisiert“, bestätigt Grub.

Und so funktioniert der Theatertarif: Während das Parken normalerweise zwei Euro je angefangener Stunde kostet, haben sich das Pfalztheater und das Parkhaus-Unternehmen darauf geeinigt, den Autofahrern ihren Theater-Aufenthalt finanziell zu versüßen: Sie zahlen nur vier Euro für fünf Stunden; dieses Angebot gilt zwischen 18 und 24 Uhr wochentags, an Sonntagen sogar zwischen 14 und 24 Uhr. Wer also um 18 Uhr einfährt, kann bis 23 Uhr für vier Euro parken. „Aber Achtung!“, warnt Grub. „Der Theatertarif gilt erst ab 18 Uhr. Wer vorher ins Parkhaus kommt, zahlt für diese Zeit den Normaltarif.“ Dies sei ein Grund, warum Theaterbesucher immer mal wieder überrascht sind, wenn sie mehr als vier Euro zahlen müssen, weiß Grub aus Erfahrung.

Noch etwas besser kommen jene weg, die den Theatertarif bereits zuvor online buchen: Dann bekommt man sechs Stunden für vier Euro. Zu buchen ist der Tarif über den Link auf der Website des Pfalztheaters unter Besucherinformationen. Wer direkt auf die Webseite von Q-Park geht, bekommt zwar Infos über den Theatertarif, erhält aber nicht den Preis.

Die bis vor Kurzem auf der Theaterseite angegebene Info, der Theatertarif koste fünf Euro ab Einfahrt – und online vier Euro – ist überholt.

Das Parkticket muss entwertet werden, sonst gilt der Normaltarif

Der größte Fallstrick beim Theatertarif scheint jedoch zu sein, dass das Parkticket vor dem Bezahlen im Theater abgestempelt werden muss. „Neben beiden Ausgangstüren hängen Entwerter“, sagt Grub, „eigentlich nicht zu übersehen.“ Wer sein Parkticket dort nicht hineinschiebt und mit einem Code bedrucken lässt, „der zahlt den Normaltarif. Wie jeder sonst, der das Parkhaus ohne Theaterbesuch nutzt.“ Die Entwerter seien „deutlich sichtbar, die Info steht auf unserer Homepage – ich wüsste nicht, wie wir noch darauf hinweisen sollten“, meint Grub.

Doch nicht nur die, die vom Entwerten nichts wissen oder es vergessen, müssen den Normaltarif berappen. „Manchmal funktioniert es technisch nicht“, hat die Direktorin auch schon mitbekommen. „Wenn das Parkticket etwas schräg in den Entwerter eingeführt wird, dann erkennt der Kassenautomat im Parkhaus den aufgedruckten Code offenbar nicht.“ Und wer dies korrigieren will und mehrmals abstempeln lasse, der bekomme offenbar ebenso einen nicht mehr lesbaren Code.

Pfalztheater-Direktorin: „Wir können nichts tun, es ist nicht unser Parkhaus“

„Dann kommen die Leute wieder hoch und wenden sich an uns – um die Uhrzeit meist ans Garderobenpersonal oder den Hausinspektor“, berichtet Grub. „Doch wir können nichts tun, es ist nicht unser Parkhaus“, betont sie. „Wir können keine Schranke öffnen, wir können keine Kulanz walten lassen ...“ Das Pfalztheater könne nur versuchen zu vermitteln. „Wir sind ja froh, das Q-Park diesen günstigen Tarif überhaupt anbietet.“

Bereits seit rund zehn Jahren, schätzt die Direktorin, gebe es den Theatertarif nun schon, „und er wurde nie erhöht“. Bei der Preisgestaltung versuche das Theater, „das Beste rauszuholen, zum Beispiel bei einer Wagner-Oper, bei der fünf Stunden nicht reichen, den Tarif zu verlängern. Aber ein Druckmittel haben wir nicht.“

Theaterbesucherin Mischitz jedenfalls hatte offenbar keine so schlechte Verhandlungsposition mit Q-Park. „Nach einem Telefonat und einer Mail haben wir sechs Euro erstattet bekommen“, berichtet sie erfreut.