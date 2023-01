Trotz einer gewaltigen Steigerung gegenüber dem letzten Kampf bei Speyer II verloren die Oberliga-Gewichtheber der TSG Kaiserslautern am Samstagabend in eigener Halle gegen das topbesetzte Team der TSG Haßloch klar mit 3:0 (131:222,8 Kilo-punkten).

„Nachdem wir die Aufstellung des Gegners vernahmen, wussten wir, dass wir mit unserem geschwächten Team chancenlos waren. Hätte Haßloch zu Beginn der Saison keine personellen Probleme gehabt, so wären sie mit ihren gezeigten Leistungen im Kreis der Meisterschaftskandidaten“, schwärmte TSG-Betreuer Frank Diehl von der Leistung des Gegners.

Da sein Team mit Personalsorgen in die Begegnung ging, musste seine Frau, die Seniorenweltmeisterin Korinna Diehl, nach fast dreijähriger Wettkampfpause (wegen Corona und einer hartnäckigen Fußverletzung) einspringen. Der Start bot sich auch als Aufbauwettkampf für die deutschen Meisterschaften am 27./28. April in Riesa an. Der ist ihr auch gelungen, denn mit 85 Kilogramm im Zweikampf hat sie die Grundnorm von 60 kg deutlich überboten.

„Ich war anfangs wahnsinnig nervös und fühle mich ziemlich gerädert. Schon nach dem ersten Training hatte ich fünf Tage Muskelkater. Aber die Freude, wieder heben zu können, überwiegt. So kann ich mich jetzt für die DM anmelden“, gab Korinna Diehl Einblicke in ihr Gefühlsleben.

Vorderpfälzer trumpfen auf

Schon im anspruchsvollen Reißen, dem ersten Teil des Wettkampfes, waren die Machtverhältnisse zu Gunsten der Vorderpfälzer klar verteilt, die nach 79,4:21,5 mit 1:0 in Führung gingen. Am ehesten konnte Korinna Diehl trotz ihres enormen Trainingsrückstandes mit 11,5 Punkten mithalten. Niedriger angesiedelt waren die Leistungen von Steven Castaneda (7) und Mathias Etten (3). Der arg geschwächte Liam Rogel blieb punktlos.

Nicht mehr ganz so gravierend war der Unterschied im anschließenden Stoßen, bei dem Diehl (26,5 Punkte/gesamt 38), Castaneda (40/47) und Etten (28/31) fast mithalten konnten. Da aber bei Rogels 15 Punkten gegenüber den 53,5 von Leo Knop eine große Diskrepanz herrschte, ging das Stoßen nach 109,5:143,4 und somit auch die Punkte zwei und drei an Haßloch.

KAMPFPROTOKOLL

TSG Kaiserslautern: Steven Castaneda (68 kg Körpergewicht) 75 kg Reißen/108 kg Stoßen/183 kg Zweikampf/47 Relativpunkte, Korinna Diehl (58,8) 35/50/85/38, Liam Rogel (78,3) 75/93/168/15, Mathias Etten (98,5) 100/125/225/31.

TSG Haßloch: Sarah Rach (50,4) 26/37/63/30, Corina Wiedmann (74,5) 58/70/128/48, Mathias Eichner (87,5) 108/127/235/60, Leo Knop (93,6) 125/147/272/84,8