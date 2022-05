Auf der Landstraße nach Stelzenberg hat sich am Montagmorgen im Bereich Rote Hohl ein Auto überschlagen. In einer Kurve verlor die 22-jährige Fahrerin laut Polizei die Kontrolle über ihren Wagen, als sie auf der regennassen Straße stadteinwärts fuhr. Ihr Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Wagen blieb in der Böschung auf einer Seite liegen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau zu schnell unterwegs war. Vorsorglich wurde die 21-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung ihres Autos.