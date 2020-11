Das Zusammenspiel von Unachtsamkeit, Ortsunkenntnis und zu hoher Geschwindigkeit endete für eine 21-Jährige aus dem Kreis St. Ingbert in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer Torbefestigung.

Wie die Polizei mitteilt, war die 21-jährige Fahrerin eines VW Golfs gegen 0.30 Uhr auf der Straße vom Opelkreisel in Richtung Einsiedlerhof unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab, überfuhr drei Leitbaken und endete an einer Torbefestigung. Die junge Frau wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unangepasster Geschwindigkeit.