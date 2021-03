Mit Drogen im Blut hat ein Autofahrer am späten Montagabend in der Pariser Straße einen nicht alltäglichen Unfall gebaut. Der 22-Jährige war laut Polizei gegen 23.30 Uhr mit dem Mercedes einer Freundin stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe eines Autohauses die Kontrolle über das Fahrzeug verlor – vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Der Wagen kam daraufhin von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, machte eine halbe Drehung und kollidierte mit einem ausgestellten Fahrzeug des Autohauses. Dabei wurden Steine über das Firmengelände geschleudert. Ob dadurch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, muss noch überprüft werden. Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Schätzungen bei mehreren Tausend Euro.

Der Unfallfahrer klagte anschließend über Schmerzen in der Schulter. Er wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Weil der 22-Jährige einräumte, „vor einigen Wochen“ Drogen konsumiert zu haben, wurde er zunächst zum Urintest gebeten. Dieser reagierte positiv auf zwei verschiedene Betäubungsmittelgruppen. Um die genaue Wirkstoffkonzentration zu ermitteln, wurde dem jungen Mann anschließend auch noch eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er vorläufig abgeben.