Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sicherlich gibt es Tee zu trinken, sonst hieße die Veranstaltung ja auch nicht Tee-Zeremonie. Dass das eigentliche Trinken bei dieser sehr alten japanischen Tradition aber nur ein Bestandteil der Angelegenheit ist, konnten am Sonntag die Besucher im Japanischen Garten erleben. Dabei spielen Fächer und Süßigkeiten eine wichtige Rolle.

Heiß ist das Getränk, das in großen, kunstvoll bemalten Trinkschüsseln serviert wird. So kunstvoll, dass die Verzierung einen zweiten Blick verdient. Und einen dritten. In