Ostern im Zoo: Am Sonntag und Montag, 9. und 10. April, finden etliche Sonderaktionen statt. Dazu gehören kostenlose Zooführungen, ein Ostergottesdienst und süße Überraschungen.

An Ostersonntag und -montag findet traditionell die Saisoneröffnung im Zoo in Kaiserslautern statt. Los geht es an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr, Ende ist um 17 Uhr. Am Ostermontag findet zudem um 10.30 Uhr ein Ostergottesdienst statt.

„Wir hoffen nach diesem langen Winter und dem vielen Regen auf viele Besucher, die das schöne Wetter im Zoo genießen wollen“, berichtet Zoopädagogin Lena Stoller. An beiden Tagen werde es je zwei kostenlose Fachführungen geben, bei denen Besucher einen Einblick in die Tierwelt erhalten. Weiter stehen Fütterungen und Flugshows mit Greifvogelvorführungen auf dem Programm. „Ein Höhepunkt sind natürlich die Jungtiere, wir haben Küken, ein Känguru-Baby und auch bei den Erdmännchen ist einiges los“, erzählt Stoller.

Kinderkarussell und Hüpfburg

Für eine süße Überraschung sollen die „Osterlemuren“ sorgen, die auf dem Gelände unterwegs sein werden und dabei helfen sollen, Süßigkeiten zu verteilen. Neben einem Kasperletheater warten ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg auf Besucher. Zum ersten Mal sei das Autohaus Kehry beim Osterfest dabei und werde vor Ort Automodelle präsentieren.

Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, den Eintritt mit der EC-Karte zu bezahlen. Nachdem es gelungen sei, eine stabile Internetverbindung aufzubauen, laufe das System gut, berichtet Stoller von den ersten Erfahrungen, die das Team gesammelt hat.

Und was gibt es sonst noch Neues? Das Osterferienprogramm, das derzeit im Zoo stattfindet, sei sehr beliebt und die Plätze voll ausgebucht. Das Programm werde auch in den Sommer- und Herbstferien wieder angeboten.

Holzsteg kann gebaut werden

So langsam geht es auch beim Bau der Krallenaffenanlage weiter: Derzeit werde mit den Fundamenten für den Holzsteg begonnen, so Stoller. Der Umbau der Krallenaffenanlage hatte bereits vor knapp eineinhalb Jahren begonnen. Rund um das Warmhaus ist seither dort eine Südamerika-Anlage entstanden, die den verschiedenen Affenarten des Zoos ein neues zu Hause bietet. Der ehemalige vergitterte Außenbereich wurde abgebaut, stattdessen wurden drei separate Inseln angelegt, die von Wasser umgeben sind. Ein Holzsteg soll es Besuchern erlauben, die Tiere aus der Nähe zu erleben. Da die Holzlieferung jedoch mit starker Verspätung eingetroffen sei, könne der Steg erst jetzt aufgebaut werden. Es gebe nach wie vor große Lieferschwierigkeiten bei den unterschiedlichen Baumaterialien, wobei Holz aktuell am stärksten betroffen sei, schildert Stoller. Die Anlage soll bis Sommer fertig sein.

Ob der Zoo in diesem Jahr eine neue Baumaßnahme angehen wird, sei derzeit noch nicht klar, sagt Stoller. So gebe es zwar viele Pläne und Ideen, die Realisierung hänge jedoch von der Finanzlage der Stadt ab.