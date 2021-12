Eine außergewöhnliche Weihnachtsaktion des Zoos Kaiserslautern erlebt in den Schulferien eine Neuauflage: Besucher haben zwischen dem 23. Dezember und dem 2. Januar freien Eintritt, werden aber gebeten, einen selbst festgelegten Eintrittspreis zu entrichten.

Unter dem Motto „Zahle was du willst“ sollen die Besucher animiert werden, den Wert eines Zoobesuches selbst festzulegen. Die Wertschätzung für eine Einrichtung wie den Zoo sei zwar monetär nur schwer zu definieren, so Direktor Matthias Schmitt. Trotzdem wolle er mit dieser Aktion ausloten, was den Gästen der Zoo tatsächlich wert sei. „Wir versprechen uns durch den persönlichen Kontakt mit unseren Besuchern wertvolle Tipps und Anregungen.“ Denn die Zoobesucher werden gebeten, an der Kasse nicht nur den freiwillig entrichteten Betrag auf einer Infokarte einzutragen, sondern darüber hinaus auch ihre Meinung zu äußern. Man werde alle Rückmeldungen gewissenhaft analysieren und in die Zukunftsplanungen einfließen lassen, kündigt Schmitt an. Infos zur Weihnachtsaktion und den geltenden Corona-Maßnahmen sind online zu finden: www.zoo-kl.de.