Die Tierrechtsorganisation Peta macht am Samstag mit einer Aktion auf die Verantwortung gegenüber Tieren aufmerksam. Als Zombies verkleidet laufen zwei Aktivisten ab 18.30 Uhr blutverschmiert durch Kaiserslauterns Straßen. Mit der Aktion will Peta nach eigenen Angaben daran erinnern, dass jedes Stück Fleisch von einem Lebewesen stammt, das dafür getötet wurde. „Es gibt keinen Grund, das Fleisch eines getöteten Lebewesens zu essen – das unterscheidet uns von Zombies“, so Barbara Mangasser von Peta. Die Tierrechtsorganisation will mit der Aktion für ein fleischloses Leben und eine rein pflanzliche Lebensweise werben. rhp/bld