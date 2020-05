Einen rabiaten Dieb hat ein Detektiv eines Einkaufsmarktes in der Zollamtstraße am Donnerstagmorgen gestellt. Er hatte den 22-Jährigen dabei beobachtet, wie er vier Dosen eines Energydrinks an sich nahm und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Kaufhausdetektiv sprach den Mann an. Der mutmaßliche Dieb versetzte ihm daraufhin einen Schlag gegen den Oberschenkel und wollte mit seiner Beute flüchten. Dabei erlitt der Angestellte leichte Verletzungen. Hinzugerufenen Sicherheitskräften gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Auf den 22-Jährigen Beschuldigten kommt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung zu.