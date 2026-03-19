Beamte der Kaiserslauterer Polizeiinspektion haben am Mittwochnachmittag in ziviler Kleidung die Innenstadt zu Fuß kontrolliert. Dabei führten sie laut Polizei zahlreiche Personenkontrollen durch und leiteten mehrere Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein. Die Einsatzkräfte ahndeten unter anderem Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Konsumverbot von Cannabis in der Fußgängerzone. Im Rahmen der Kontrollen vollstreckten die Beamten einen Haftbefehl gegen eine 33-jährige Frau. Nach Angaben der Polizei hatten die Einsatzkräfte die Gesuchte in einem Einkaufszentrum erkannt. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie in ihrem Rucksack illegale Drogen sowie einen Nothammer, der aus einem Linienbus gestohlen wurde. Die Frau gab die Tat zu. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ein Familienangehöriger zahlte schließlich die im Haftbefehl geforderte Geldsumme, sodass die Frau wieder freikam.