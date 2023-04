Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwochnachmittag am Rittersberg ereignete. Hier wurden gegen 15 Uhr zwei Jugendliche von anderen Jugendlichen attackiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei warteten die beiden 13 und 16 Jahre alten Jungen in Höhe des Hauses Nummer 2 darauf, abgeholt zu werden, als sie von den beiden unbekannten Jugendlichen angesprochen wurden. Einer der beiden forderte den 13-Jährigen auf, seine Turnschuhe auszuziehen und sie ihm auszuhändigen. Der 16-Jährige entgegnete jedoch, dass der Jüngere das nicht tun werde. Daraufhin wurden die beiden Jungen von den Unbekannten angegriffen und mit Faustschlägen traktiert. Erst als eine Zeugin auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde und die Jugendlichen ansprach, gaben die Täter auf und flüchteten ohne Beute in Richtung Salzstraße. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.