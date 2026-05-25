Die aktuelle Kolumne „Nachspielzeit“ von Peter Knick dreht sich um den Abstiegskampf in der A-Klasse, ein Vater-Sohn-Duo und einen siebenmaligen Torschützen.

SV Katzweiler: Ein Nervenspiel mit Fortsetzung

Es hätte so schön sein können. Der SV Katzweiler gewinnt das letzte Saisonspiel und macht damit den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz perfekt. Tatsächlich gewann das Team von Trainer Alexander Gauch das nervenaufreibende Duell gegen den SV Mackenbach. Doch die Abstiegsgefahr besteht weiterhin. „Ohne Drama geht es beim SV Katzweiler nicht“, so beschrieb Gauch die angespannte Lage.

Seine Mannschaft steht zwar auf dem „sicheren“ zwölften Tabellenplatz, ist aber punktgleich mit dem unteren Tabellennachbarn VfB Waldmohr. Da das Torverhältnis in Sachen Ab- oder Aufstieg im Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbandes keine Rolle spielt, kommt es zu einem Entscheidungsspiel um den Nichtabstiegsplatz. „Das Spiel gegen den VfB Waldmohr soll am Mittwoch stattfinden“, sagte Gauch am Sonntagabend und fügte hinzu, dass er noch keine weiteren Einzelheiten wisse.

Der Trainer stand da noch voll unter Strom. Das Spiel gegen Mackenbach war ihm heftig an die Nerven gegangen. Obwohl die Gäste vor der Partie schon als Absteiger feststanden, legten sie sich bei über 30 Grad voll ins Zeug. „Hut ab vor Mackenbach“, zollte Gauch dem Gegner Respekt für diese Einstellung. Zur selben Zeit spielte Waldmohr gegen den VfB Reichenbach, von dem die Katzweilerer sich Schützenhilfe erhofften. Aber die blieb aus. Waldmohr gewann 3:1.

Der Druck, der auf der Gauch-Truppe lastete, war groß und wurde noch größer, als der SV Mackenbach kurz vor der Pause in Führung ging. In der zweiten Halbzeit zeigte Mike Schneider seine Nervenstärke, als er einen Elfmeter sicher zum 1:1 verwandelte. Doch der SVK geriet erneut in große Schwierigkeiten: Nach einer Roten Karte spielte er ab der 71. Minute in Unterzahl. In dieser kritischen Lage hatte Alexander Gauch eine Eingebung. Er brachte einen neuen Spieler in die Partie. „Ich fühlte, wenn einer das Spiel noch entscheiden kann, dann Sabri Abichou.“ Und er sollte recht behalten. Nach „einer wunderbaren Hereingabe von Carlos Borger“ lenkte der 39 Jahre alte Joker den Ball mit der Brust ins Mackenbacher Tor und wurde danach als Matchwinner gefeiert. „Der SV Katzweiler kostet mich Lebenszeit“, erklärte Alexander Gauch nach dem 2:1-Sieg. Entspannung ist noch nicht angesagt. Am Mittwoch erwartet ihn und sein Team das nächste Drama.

SV Mölschbach: Fabelhafter Abschluss

Der SV Mölschbach ist ein Quell für gute Fußballgeschichten. Das zeigte sich einmal mehr am letzten Spieltag der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg. Die Mölschbacher empfingen die SG Mannweiler/ Stahlberg, ließen ihrem Tordrang freien Lauf und siegten 10:1. Das Ergebnis ist allein schon etwas Außergewöhnliches. Dabei setzte sich ein Spieler besonders in Szene. „Dreier- und Viererpacks sind bei Dennis Scholler keine Seltenheit“, sagt Andreas Müller, der Vorsitzende des SVM. Doch dass der Stürmer sieben Tore in einem Spiel erzielt, war auch für Mölschbacher Verhältnisse etwas Außergewöhnliches. Zuerst brachte Scholler sein Team mit 2:0 in Führung und traf dann in der zweiten Hälfte fünfmal hintereinander. Die Treffer erzielte er mehr oder weniger nach demselben Schema. Nach einem Pass überlief der schnelle und trickreiche Stürmer die Abwehr und zeigte sich im Abschluss eiskalt.

Da beim SVM Personalnot herrschte, kamen vier AH-Spieler zum Einsatz. Für den bereits 56 Jahre alten Luan Myrtez wurde das Spiel zu einem tollen Erlebnis. Zusammen mit seinem 35 Jahre jüngeren Sohn Luca stand er auf dem Platz. Ein echtes Vater-und-Sohn-Spiel. Der Filius agierte in der Abwehrkette, und der Senior sorgte auf der rechten Außenbahn für Betrieb. Auch für Lars Ketturkart hielt dieses Spiel eine besondere Geschichte bereit. Im Hinspiel in Stahlberg hatte er erstmals als Torhüter in der ersten Mannschaft ausgeholfen. Im Rückspiel durfte er selbst jubeln. Er traf zum 5:1 und erzielte damit im letzten Spiel seinen ersten Treffer für die Erste.

Der SVM-Vorsitzende Andreas Müller hatte nach solch einem Saisonabschluss allen Grund zufrieden zu sein. Der SV Mölschbach spielte als Aufsteiger eine fabelhafte Runde und sicherte sich in der Abschlusstabelle den vierten Platz. 111 Tore schossen die Mölschbacher, die nur vom Meister SG Siegelbach/Erfenbach übertroffen wurden. Das SG-Team von Trainer Michael Wolter brachte es auf 120 Treffer und beendete die Runde ungeschlagen.