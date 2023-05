Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Mannschaften gingen mit dem vergangenen Wochenende in die coronabedingt eingeführte Sommerpause in der Medenrunde. Einige Spiele in verschiedensten Ligen wurden wetterbedingt oder auch wegen der Absage des ersten Spieltags verlegt. Dass die Spielrunde nun im September weitergeführt wird, sorgt nicht überall für das allergrößte Verständnis. Viele Vereine hätten die Saison gerne wie gewohnt zu Ende geführt.

Keine Diskussion war die Sommerpause beim Damenteam des TC Rot-Weiß Kaiserslautern. Die Verbandsliga-Damen des TC RW werden erst wieder am 19. September gegen den Ball schlagen.