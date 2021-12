Wie in vielen anderen Städten haben auch in Kaiserslautern am Montagabend Menschen bei sogenannten Spaziergängen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. „Die Kundgebung war nicht angemeldet, jedoch gab es Hinweise auf Märsche in anderen Städten“, informiert Matthias Thomas, Sprecher der Stadtverwaltung, die als Ordnungsbehörde für Versammlungen zuständig ist. „Aus diesem Grund waren Polizei und Vollzugsdienst sensibilisiert und auch in Kaiserslautern vor Ort.“ Ab zirka 18.30 Uhr versammelten sich laut Thomas auf dem Stiftsplatz rund 500 Personen, die von dort über den Schillerplatz zum Willy-Brandt-Platz und von dort in die Altstadt zogen. „In Absprache mit der Polizei fiel die Entscheidung, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen“, teilt Thomas mit. Laut RHEINPFALZ-Informationen trugen die „Spaziergänger“ lediglich kleine Lichter vor sich her, jedoch keine Fackeln und so gut wie keine Transparente oder Schilder. Masken wurden nicht getragen und auf einen 1,50-Meter-Abstand wurde von der Mehrheit offenbar nicht geachtet. Die Demonstration verlief friedlich, wie auch die Polizei bestätigt. Einsatzende war laut Ordnungsbehörde gegen 20 Uhr.