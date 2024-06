Ein gestiegener Zins, hohe Inflation und damit weniger Kundenkredite: Dies waren die größten Herausforderungen für die VR-Bank Kaiserslautern im Jahr 2023. Bei der Vertreterversammlung am Mittwochabend in der Fruchthalle wurde aber auch eine Dividendenausschüttung von vier Prozent beschlossen.

Was haben Bänker und Bäcker gemein? Mit diesem Bild spielte Vorstandsmitglied Peter Kullmann, als er vor den gewählten Vertretern der VR-Genossenschaft, die rund 30.000 Mitglieder hat, auf das vergangene Jahr zurückblickte. „Der Preis für Geld – der Zins – ist für Banken dasselbe wie der Mehlpreis für den Bäcker.“ Während der Corona-Pandemie wurde der Markt von Niedrig- bis zu Negativzinsen bestimmt, nun sei das Niveau wieder deutlich angestiegen, so dass für Donnerstag eine Absenkung der Leitzinsen durch die EZB (Europäische Zentralbank) erwartet wurde – und auch kam. Besonders bei Immobilien herrsche „nach einer Dekade hoher Nachfrage seit zwei Jahren Katerstimmung“, und zwar wegen drastischen Zinsanstieges, der Teuerung von Baumaterialien und bei alten Immobilien wegen der Gesetzgebung zur Energieeinsparung, referierte Kullmann.

So sei 2023 das Kundenkreditvolumen im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent gesunken, von insgesamt 985 Millionen auf 913 Millionen Euro; vor allem bei den Firmenkunden sei der Rückgang mit 13 Prozent sehr stark, bei den Privatkunden betrage er lediglich zwei Prozent. Demgegenüber habe sich wegen der Zinsen die Nachfrage nach Termin- beziehungsweise Festgeldern versechsfacht.

„KI sorgte für überzogenen Hype“

Positiv betonen konnte Kullmann den Zinsüberschuss von 34 Millionen Euro, der die wichtigste Einnahmequelle der Bank sei. Der zweite Ertrag in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ist der Provisionsüberschuss mit rund zehn Millionen Euro. Die Erwartungen an technische Neuerungen in der Verwaltung durch Künstliche Intelligenz waren laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Lill „ein Hype, der in Teilen überzogen war, denn Chat GPT halluziniert teils in seinen Antworten“, fasste jener seinen Eindruck zusammen. Der Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik und Wirtschaftsingenieurwesen und Geschäftsführer der Zetis GmbH, die mittelständischen Unternehmen bei der Digitalisierung hilft, hatte das Amt von seinem Vorgänger Jürgen Hammel nach 22 Jahren übernommen; er führte das erste Mal durch die Vertreterversammlung. Die VR-Bank habe jedoch den Verwaltungsaufwand gering halten können, sagte Kullmann und verwies darauf, dass sie 2,2 Prozent günstiger als vergleichbare Volksbanken sei.

Das operative Geschäftsergebnis belaufe sich 2023 auf 23,6 Millionen Euro und der Bilanzgewinn auf knapp 2,6 Millionen Euro. Davon sollen rund 1,86 Millionen Euro als Dividenden ausgeschüttet werden, das bedeutet, die Genossenschaftseigentümer bekommen vier Prozent ausgezahlt. Diesem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat stimmten die 79 anwesenden stimmberechtigten Vertreter einmütig zu.

Änderung der Kontoführungsgebühren unwahrscheinlich

Wenig Hoffnung auf Senkung der Kontoführungsgebühren machte Vorstandsmitglied Alexander Kostal auf Nachfrage aus der Versammlung. Die VR-Bank halte die Preise seit 2019 stabil; generell scheuten sich Banken vor Änderungen der Kontomodelle, führte er aus, da dazu die Zustimmung jedes einzelnen Kunden nötig sei, was „extrem aufwändig und teuer ist“. Demzufolge sei aber auch eine Erhöhung derzeit wenig wahrscheinlich.

Die Sorge eines anderen Vertreters aus dem Norden des Gebiets der VR-Bank Kaiserslautern, ob weitere Filialschließungen geplant seien, wurde jedoch vom Vorstand zerstreut: An der Filialstruktur wolle man nichts ändern.

Abschließend wählte die Versammlung einstimmig sowohl drei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat als auch zwei bisherige wieder hinein: Die Amtszeit von Till Mischler und Matthias Schoch ist laut Satzung abgelaufen, beide stellten sich jedoch zur Wiederwahl. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Eva Labes, Diplomingenieurin und Gründerin von concept g GmbH, Vanda Rothacker, Senior ESG Analystin bei Union Investment Institutional GmbH, und Björn Röhrenbeck, Rechtsanwalt und Kanzleiinhaber der Kanzlei Hammel & Röhrenbeck Rechtsanwälte. Sie werden für die nächsten drei Jahre dem Aufsichtsrat angehören.