Wenn der Weihnachtsmarkt im Edith-Stein-Haus am kommenden Samstag, 11 Uhr, seine Türen öffnet, hat er Grund, an ein Jubiläum zu erinnern, das eigentlich bereits vor zwei Jahren Anlass für eine Feier gewesen wäre. Die Pandemie war dagegen. Umso mehr freuen sich Aussteller und Aktive, zusammen mit Initiatorin Ingrid Schrick, dieses Mal an 30 Jahre Weihnachtsmarkt im Herzen der Altstadt zu erinnern. Doch was wäre die kleine weihnachtliche Oase ohne den Duft von Zimtwaffeln? Er gehört dazu wie der Duft von Glühwein auf Weihnachtsmärkten.

Seit Ende Oktober haben sich die Frauen vom Weltladen der Pfarrei Heiliger Martin wieder zusammengetan, den Teig für die Zimtwaffeln zuzubereiten und ihn Woche für Woche abzubacken. „900 Päckchen Zimtwaffeln à 100 Gramm für den Weihnachtsmarkt vorzuhalten, geht nur gemeinsam“, weiß Hertha Kling. Seit vielen Jahren gehört sie der Frauengemeinschaft an, die sich in den Dienst einer guten Sache stellt. Der Erlös aus dem Verkauf von Zimtwaffeln kommt den Partnergemeinden der Pfarrei in Ruanda und Uruguay zugute.

50 Kilo Mehl, 25 Kilo Eier

In der Regel seien die Zimtwaffeln deutlich schneller verkauft als gebacken. 50 Kilo Mehl, 25 Kilo Zucker, 400 Eier, fünf Kilo Ceylon-Zimt und Hirschhornsalz können nicht auf einmal verarbeitet werden. Der Teig wird von den Frauen zuhause zubereitet und zu kleinen Stangen geformt. „Gekühlt lässt er sich einige Tage lagern.“ In ein Zentimeter dicke und talergroße Stücke geschnitten, werden die Teilchen einzeln mit einem Zimtwaffeleisen abgebacken. „Hauchdünn müssen die Zimtplätzchen sein. Das kostet Muskelkraft“, spricht Hertha Kling aus Erfahrung. Ein bis eineinhalb Stunden sitzt sie, wie auch ihre Mitstreiterinnen, in den Tagen vor dem Advent am Küchentisch und schnuppert beim Backvorgang schon mal vorab, was bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes das Edith-Stein-Haus mit himmlischem Wohlgeruch erfüllt.

Sich für das Backen und den Verkauf der legendären Zimtwaffeln einzusetzen, ist für Hertha Kling wie für die Aktiven der Frauengemeinschaft eine Herzensangelegenheit. „Eine Tradition, die unter Pfarrer Norbert Kaiser groß geworden ist und von Pfarrer Andreas Keller, seinem Nachfolger, gern unterstützt wird.“