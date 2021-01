Diebe haben in der Kurt-Schumacher-Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ein Zeuge meldete am Dienstagabend den beschädigten Automaten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Unbekannten brachen mit einem Hebelwerkzeug den Scheineinzug heraus. Ob und wie viel Bargeld sie mit der Aktion erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens am Automaten steht noch nicht fest.

Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.