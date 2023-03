Schlusstakt in der Hallenhockey-Oberliga. Die beiden Teams der TSG Kaiserslautern bestreiten am Sonntag in der Barbarossahalle ihre letzten Saisonpartien. Den Anfang machen die Herren um 11 Uhr, und zwei Stunden später beginnt das Spiel der Damen. Gegner ist jeweils der Kreuznacher HC.

Das Buchenlocher Herrenteam bekommt es mit der besten Mannschaft der Liga zu tun. Die Gäste aus Bad Kreuznach beherrschten die Konkurrenz nach Belieben und sicherten sich schon vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg. Wie überlegen sie sich in dieser Spielzeit präsentierten, zeigt ein Blick auf ihre Erfolgsbilanz. So gewannen sie die ersten acht Saisonpartien, erst am neunten Spieltag gelang es dem Dürkheimer HC II, dem KHC ein Unentschieden abzutrotzen. Damit bietet sich den Lauterern die Chance, der Übermannschaft im letzten Spiel die erste Niederlage beizubringen.

„Wir wollen die Hallenrunde ordentlich abschließen“, sagt Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz das TSG-Team coacht, und signalisiert damit, dass die Seinen motiviert in dieses Duell gehen werden. Ein Sieg wäre natürlich ein schöner Abschluss für die TSG-Truppe, die bisher 14 Punkte holte und damit auf dem zweiten Platz steht. Liegen beide Teams in der Tabelle dicht beieinander, so klafft doch in Sachen Punkte eine Riesenlücke zwischen dem KHC und der TSG, nämlich satte elf Zähler. Das Hinspiel war für die Lauterer bereits in der ersten Hälfte gelaufen. Aussichtslos lagen sie da schon mit 0:6 zurück und mussten sich am Ende mit 2:7 geschlagen geben.

Gegner hat noch Titel-Chancen

Noch einmal drei Punkte einfahren, das wollen die Hockeydamen der TSG im letzten Saisonkampf. Den bestreiten sie vor heimischer Kulisse gegen den Kreuznacher HC. Ein Gegner, der in den bisherigen sieben Ligaspielen 14 Punkte sammelte, in der Rangliste der fünf Oberligateams den zweiten Platz einnimmt und mit einem Sieg über die TSG seine Chancen auf die Meisterschaft wahren will. Dagegen nimmt sich die Bilanz der Buchenlocherinnen bescheiden aus. Mit sechs Punkten stehen sie auf dem vorletzten Tabellenplatz. In der Vorrunde spielten sie gegen den KHC remis. „Da haben wir gezeigt, dass wir mithalten können“, sagt der TSG-Trainer Kai Musiol und zeigt sich zuversichtlich, dass auch diesmal Zählbares für sein Team herausspringt.