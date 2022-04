Chris Ziehmer aus Kindsbach ist am Wochenende beim Triathlon-Europacup in Yenesehir/Mersin in der Türkei in die Wettkampfsaison gestartet.

Da das Mittelmeer nicht warm genug war, fand das Schwimmen mit Neoprenanzug statt. Die 750 Meter lange Schwimmstrecke verlief für Ziehmer optimal. Er kam in der Spitzengruppe aus dem Wasser. Auf der 20 Kilometer langen Radstrecke auf der Hafenstraße schlossen sich dann über 60 Athleten zu einer großen Radgruppe zusammen. Der anschließende Wechsel verlief wieder sehr gut. Chris Ziehmer ging mit der Spitzengruppe auf die 5 Kilometer lange Laufstrecke auf der Strandpromenade. Mit einem sehr guten Lauf kam er in einer Gesamtzeit von 51:42 als Achter ins Ziel. Mit diesem Erfolg sammelte er viele Punkte für die Weltrangliste.