Seit 2016 beweiden Ziegen den Schlossberg an der Burg Hohenecken. Die Tiere geben alles, kommen aber ohne den Förderverein Burg Hohenecken nicht wirklich ans Ziel.

Um die sieben Burenziegen sind seit gut fünf Jahren am Schlossberg bei der Arbeit. Mal ist ein Tier mehr, mal eins weniger fressend am Landschaftspflegeprojekt und damit an der Offenhaltung des vier Hektar