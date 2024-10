Das Pfalztheater macht eins der bedrückendsten und berühmtesten Zeitzeugnisse aus der Nazizeit hörbar: Am kommenden Freitag, 11.30 Uhr, findet im Kaiserslauterer Albert-Schweitzer-Gymnasium die Premiere einer Ein-Frau-Oper nach dem „Tagebuch der Anne Frank“ statt. Die Inszenierung kann von Schulen gebucht werden.

Die einstündige Mono-Oper stammt vom Russen Grigori Frid (1915-2012). Der Komponist, Maler und Schriftsteller hat es laut Pfalztheater „geschafft, Anne Franks Welt zum Klingen zu bringen und gleichzeitig den Zugang zu moderner klassischer Musik zu erleichtern“. Die musikalische Leitung haben Hyoeun Kim und Akaru Sumizawa inne, die auch die Klavierbegleitung des Klassenzimmerstücks übernehmen. Für die Regie zeichnet die 2000 geborene Rheinländerin Cora Hannen verantwortlich, die an der Musikhochschule Karlsruhe studiert.

In der Partie der vor den Nazi-Verfolgern untergetauchten Jüdin Anne Frank ist Soyo Liu zu hören. Die gebürtige Chinesin studiert seit dem Vorjahr an der Mannheimer Akademie und gehört dem Opernstudio des Pfalztheaters an. In Kaiserslautern war sie unter anderem als Papagena in der „Zauberflöte“ zu erleben. Das in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim produzierte Stück wird für ein Publikum ab 14 Jahren oder der achten Klasse empfohlen. Als Klassenzimmeroper ist es ausschließlich für Schulen buchbar. Kontakt und Infos unter der E-Mail-Adresse k.scheithauer@pfalztheater.bv-pfalz.de.