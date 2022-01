Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Kupferdiebe geschnappt.

Die Zeugin beobachtete den 32-jährigen Mann und die 28-jährige Frau dabei, wie sie in einem Hinterhof in der Bendergasse Kupferrohre verbogen und in Rucksäcke und Taschen verstauten. Woher die Kupferrohre stammen, ist noch unklar. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in der Gaustraße oder unter Telefon 0631 369-2150 zu melden.