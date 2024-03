Ein geparktes Auto hat am Sonntagabend in der Carl-Schurz-Straße erhebliche Schäden erlitten. Laut Polizeiangaben wurde ein Toyota Auris von einem unbekannten Fahrzeug gerammt. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 68, an der Ecke zur Schützenstraße. Die Besitzerin, eine 46-jährige Frau, entdeckte am Montagabend gegen 22.20 Uhr den frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugfront ihres Wagens. Sie hatte den Wagen am Sonntag gegen 22.30 Uhr dort geparkt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei berichtet, dass der Verursacher nach dem Zusammenstoß vom Unfallort flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittler vermuten, dass das verantwortliche Fahrzeug aus Richtung Kleestraße kam und beim Abbiegen in die Schützenstraße mit dem Toyota kollidierte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. Die Telefonnummer für Hinweise lautet 0631 3692250.