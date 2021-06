Zu einem Flächenbrand an der Landesstraße (L387) zwischen Otterberg und Höringen wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am Samstagvormittag um 11.45 Uhr gerufen. Wenige Hundert Meter von der Abfahrt Drehenthalerhof (K35) entfernt brannte in der dortigen Baustelle eine Böschung. Weil zwei Baufahrzeuge die direkte Anfahrt behinderten, fuhren die Einsatzfahrzeuge über Waldwege zur Brandstelle. Die Brandfläche war etwa 40 Quadratmeter groß. Wie es zu dem Feuer gekommen war, ist unklar. Mit dem Schnellangriff löschten die Helfer den Brand und kontrollierten danach mit der Wärmebildkamera den gesamten Bereich auf versteckte Brandnester. Aufgrund der Baustelle hatte die Integrierte Leitstelle Kaiserslautern auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Winnweiler alarmiert, jedoch war deren Unterstützung nicht notwendig, so die Otterberger Wehr, die rund eine Stunde lang im Einsatz war. Das Feuer hatte eine Spaziergängerin entdeckt und gemeldet. Durch die rasche Alarmierung konnte Schlimmeres verhindert werden: „Aufgrund der derzeit hohen Waldbrandgefahr hätten sich die Flammen auf die angrenzenden Bäume ausbreiten können. Ein Waldbrand wäre die Folge gewesen.“