Weil sie im Verdacht stehen, sich sowohl an der Ladenkasse als auch an der Trinkgeldkasse eines Geschäfts in der Albertstraße vergriffen zu haben, ermittelt die Polizei in Kaiserslautern gegen zwei Männer.

Die beiden 49 und 25 Jahre alten Männer waren am späten Donnerstagnachmittag in dem Blumenladen aufgefallen; mehrere Zeugen waren sich sicher, dass das Duo Geld an sich nahm und sich anschließend aus dem Staub machen wollte. Sie verfolgten die mutmaßlichen Diebe und verständigten die Polizei.

Eine Streife stattete den Männern in ihrem Hotelzimmer einen Besuch ab und konfrontierte sie mit den Vorwürfen – beide räumten den Diebstahl schließlich ein. Bei einer Durchsuchung wurde dann nicht nur das fehlende Bargeld in der beschriebenen Stückelung, sondern auch noch etwas Rauschgift gefunden, wie die Beamten mitteilten.

Geld sowie Drogen wurden sichergestellt und gegen die Männer ein Strafverfahren wegen Diebstahls sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen.