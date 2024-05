Im Wald bei Otterberg werden an unterschiedlichen Stellen immer wieder Säcke mit Altkleidern abgeladen. Darauf weist das Forstamt hin und bittet Zeugen um Hinweise auf die Verursacher der illegalen Müllablagerung.

„Meist sind es drei bis vier Plastiksäcke, die da aufgerissen im Wald liegen, so ein guter Kubikmeter Stoff“, berichtet der zuständige Revierförster Mathias Golditz. Die Altkleider lägen stets in der Nähe der Landesstraße von Otterberg nach Höringen. Die Säcke seien stets durchwühlt worden. „Ich vermute, dass das jemand macht, der mit Secondhand-Klamotten handelt und in den Säcken nach brauchbarer Ware sucht.“ Was nicht mehr verkäuflich sei, lande im Wald und müsse vom Forst entsorgt werden. „Im letzten halben Jahr hatten wir insgesamt sieben Vorfälle dieser Art, aber vor allem in den letzten Wochen hat es sich stark gehäuft“, sagt Golditz und hofft, dass Spaziergänger Hinweise auf den Umweltsünder geben können. „Am besten das Kennzeichen des Wagens aufschreiben und dem Forstamt melden.“ Das Forstamt ist unter Telefon 06301 79260 zu erreichen.