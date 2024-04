Der Mannschaftsbus eines Fußballteams, der vor einem Hotel in der Innenstadt geparkt war, wurde am Wochenende zerkratzt. Das teilt die Polizei mit, die den Sachschaden auf mindestens 3000 Euro schätzt. Die Ermittler suchen Zeugen, die zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0631 3692150 entgegen. Am Sonntag empfing die U17-Mannschaft des FC Kaiserslautern in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest die Mannschaft des FC Bayern München.