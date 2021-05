Ein Unbekannter hat am Montag in der Leipziger Straße eine Achtjährige aufgefordert, in sein Auto einzusteigen. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Fremde mit einem schwarzgrauen Wagen an einer Bushaltestelle. Aus dem Fahrzeug heraus sprach er das Mädchen an. Die Achtjährige lief weg. Sie brachte sich bei Freunden in Sicherheit. Was der Mann im Schilde führte, ist nicht geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist am Montag, zwischen 14 und 14.30 Uhr, ein schwarzgraues Fahrzeug, möglicherweise ein Kleinbus, in der Leipziger Straße aufgefallen? An dem Wagen waren Kaiserslauterer Kennzeichen montiert. Auf der Heckscheibe des Fahrzeugs befand sich ein silbergrauer „Opel“-Aufkleber. Der Fahrer war alleine im Wagen. Er sprach hochdeutsch und hat dunkelblonde, glatte Haare. Der Mann trug eine Jacke in militärischen Tarnfarben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.