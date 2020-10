Ein Anwohner hat der Polizei am Montag eine verdächtige Person in der Straße „In den Langen Ruthen“ gemeldet. Es könnte sich dabei um mögliche Betrüger handeln.

Der Mann war mit einer weiteren Person in einem silbernen Mercedes-Benz mit ausländischem Kennzeichen unterwegs und klingelte an verschiedenen Haustüren. Dem Zeugen erschien das gesamte Verhalten der Fahrzeuginsassen verdächtig, und er verständigte die Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichen schon in der Vergangenheit bei anderen Delikten aufgefallen ist. Bei den Personen könnte es sich um sogenannte „Dachhaie“ handeln. Deren Masche ist es, als angebliche Dachdecker ohne vorherigen Auftrag zu erscheinen, weil sie einen Schaden am Dach oder der Regenrinne „entdeckt“ haben. Sie versprechen den Schaden für kleines Geld zu reparieren, verlangen dann jedoch eine horrende, ungerechtfertigte Summe für die meist unfachmännisch ausgeführten „Reparaturen“. Oftmals werden die Opfer unter Druck gesetzt. Bei ähnlichen Maschen treten Betrüger als Pflasterarbeiter oder Teerkolonnen auf. Der Polizei liegen aktuell aber keine Hinweise darauf vor, dass sich die Insassen des Mercedes am Montagvormittag strafbar gemacht haben könnten.