Hohen Sachschaden haben Unbekannte am Mehrgenerationengarten am Kirchplatz angerichtet. Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits am Wochenende vom 15. auf den 16. Mai, wurde aber erst Ende der vergangenen Woche gemeldet. Die Täter zerstörten die Beschilderung. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben eines Mitarbeiters der Gemeinde auf einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag. Zeugen, die Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung machen können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0631/3692150 zu melden.