Sowohl das PCR-Testzentrum in der Unionskirche als auch das Schnelltestzentrum in der benachbarten Alten Eintracht schließen aufgrund der gesunkenen Corona-Fallzahlen. PCR-Tests nach Überweisung sind weiterhin im Westpfalz-Klinikum möglich.

Von Gundula Zilm

Ab Donnerstag, 1. Juli, ist das gemeinsame Testzentrum in der Innenstadt geschlossen. Die Stadt hatte PCR-Tests angeboten, das Westpfalz-Klinikum Antigen-Schnelltests. Aufgrund stark zurückgehender Inzidenz, wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird das PCR-Testzentrum geschlossen. Jedoch hat sich das Westpfalz-Klinikum bereit erklärt, weiterhin in ihrem Gebäude PCR-Tests durchzuführen, „aber nur nach Überweisung des Gesundheitsamtes oder eines Arztes“, betont Klinik-Sprecher Dennis Kolter.

PCR-Abstriche im Klinikum werden montags bis freitags von 10 bis 11.30 Uhr durchgeführt. Das Abstrichzentrum befindet sich auf dem Klinikgelände in Gebäude 15; der Zugang ist ausschließlich über den Eingang in der Albert-Schweitzer-Straße – neben der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde – möglich.

„Das PCR-Testzentrum in der Unionskirche hat uns in den Frühjahrsmonaten hervorragende Dienste geleistet, wofür ich allen Beteiligten sehr dankbar bin“, sagt Oberbürgermeister Klaus Weichel. Sein besonderer Dank gilt Dekan Richard Hackländer, der der Stadt die Räumlichkeiten Anfang des Jahres zur Verfügung gestellt hatte.

Zuletzt nur noch 30 statt 200 Schnelltests täglich

Ebenfalls wegen der sinkenden Nachfrage nach Schnelltests endet auch dieses Angebot in der Alten Eintracht. „Durch die anlasslosen Antigen-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger haben wir als Westpfalz-Klinikum gerne unseren Teil zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen“, sagt Geschäftsführer Peter Förster. „Die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten hat sehr gut funktioniert. Deshalb war der Betrieb des Testcenters der Stadt und der Betrieb unserer Abstrichstelle im selben Gebäude aus unserer Sicht eine sinnvolle Sache.“

Während in der Hochphase der Pandemie täglich rund 200 Personen das Testzentrum in der Kaiserslauterer Innenstadt besucht hatten, waren es zuletzt laut Klinikum nur noch rund 30 Personen. Bürger-Schnelltests werden weiterhin in den bestehenden Testeinrichtungen angeboten.