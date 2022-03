In den Grundschulen Miesau, Bruchmühlbach und Martinshöhe werden raumlufttechnische Anlagen in zentraler Ausführung eingebaut. Das hat der Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau beschlossen. Die Entscheidung darüber, wie und in welchem Umfang eine Anlage in der Adam-Müller-Schule (Realschule plus) in Miesau eingebaut wird, wurde verschoben. Vorausgegangen war in der Diskussion die Bemerkung von Klaus Neumann (SPD), dass man die Turnhalle auch mitmachen könnte und einen Antrag auf Zuwendung stellen sollte. Man solle überprüfen, ob das möglich sei. Erstaunt sei er über die Verdoppelung des Eigenanteils, den die VG zu tragen habe. Harald Hübner (Wählergruppe Heintz) machte auf die Sonderstellung der Bruchmühlbacher Schule aufmerksam und forderte eine besondere Förderung: „Wir haben in Bruchmühlbach überproportionale Kosten durch viele Schüler aus dem Oberen Glantal und viele Kinder der Aussiedler.“