Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) ist nach eigenen Angaben schon seit Jahren energieautark. Trotzdem wird auch im Kapiteltal die Verknappung von Gas und Strom mit Sorge beobachtet. Noch in diesem Jahr soll deshalb ein Gasmotor mit über 3500 Kilowatt Feuerungswärmeleistung in Betrieb genommen werden. Die Investition kostet rund 1,8 Millionen Euro.

Der Gasmotor soll zusätzlich rund 5000 Megawattstunden Fernwärme und 5000 Megawattstunden Strom pro Jahr produzieren. Damit könnten 300 Haushalte mit Fernwärme und 1600 Haushalte mit Strom versorgt werden. In der aktuell angespannten Situation sei es sinnvoll, Energieträger aus erneuerbaren Quellen optimal zu nutzen, sagt ZAK-Vorstand Jan Deubig.

Betrieben werden soll der Gasmotor des österreichischen Herstellers Jenbacher mit Bio- und Deponiegas aus Abfällen. Mit dem neuen Motor können rund 1,5 Megawatt Strom erzeugt werden. Das ist etwa die Hälfte dessen, was das Biomassekraftwerk erzeugt.

Die Stromerzeugung kann so am Standort deutlich gesteigert werden. Ein möglicher Gas- oder Strommangel im Zuge des Ukraine-Krieges würde die ZAK deshalb nur indirekt in Form der steigenden Inflation betreffen. Mit Ausnahme von Dieseltreibstoff für die Fahrzeuge ist die ZAK energieautark. Derzeit werde geprüft, so Deubig, ob weitere Photovoltaikanlagen auf dem Firmengelände installiert werden können.

Die Energieerzeugung sei, so Deubig weiter, ein wichtiges Standbein für die ZAK geworden. Als Stromerzeuger profitiere man von den deutlich gestiegenen Strompreisen. Im Mai 2022 sei die ZAK freiwillig aus der Umlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ausgeschieden. Durch die Vermarktung über die Börse können laut Deubig nun deutlich bessere Preise erzielt werden.

Zahlen und Fakten:

Mit dem Biomasseheizkraftwerk erzeugt die ZAK aus Altholz, Biobrennstoff sowie Bio- und Deponiegas Strom und Wärme. Die Stromerzeugung beträgt jährlich rund 18,2 Millionen Kilowattstunden. Bei der Fernwärme waren es zuletzt 52,8 Millionen Kilowattstunden. Die ZAK verbraucht nur rund 35 Prozent des Stroms und drei Prozent der Wärme selbst. Die übrige Energie wird in das Strom- beziehungsweise Fernwärmenetz der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) eingespeist.