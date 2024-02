Die ZAK, die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, ist „klima-positiv“. Das bedeutet, dass im Abfallwirtschaftszentrum durch den Einsatz regenerativer Brennstoffe mehr CO2-Emissionen vermieden werden als durch den Einsatz fossiler Treibstoffe verursacht werden. Das geht aus dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht hervor.

2018 hatte die ZAK erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der laut ZAK unter Federführung des Beratungsunternehmens good-response aus Frankfurt freiwillig nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex für die Jahre 2021 und 2022 fortgeschrieben wurde. Während große Kapitalmarktunternehmen innerhalb der EU zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet seien, begreife die ZAK die freiwillige Veröffentlichung als Chance, gegenüber den Gebührenzahlern auskunftsfähig zu sein und einen Beitrag für mehr Vertrauen und Transparenz über die eigenen Tätigkeiten zu leisten. Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie ist der Blick auf aktuelle Chancen, die sich der ZAK bieten könnten und zukünftigen Risiken, denen die ZAK ausgesetzt sein wird.

ZAK möchte Pionier beim Wasserstoff werden

Nachhaltigkeit sei bei der Zentralen Abfallwirtschaft seit Jahren fest verankert, das gehe weit über die umweltschonende Entsorgung von Abfall hinaus. Mit ihren Tätigkeiten leiste die ZAK einen wertvollen Beitrag zur Energiewende, zur Schließung von Stoffkreisläufen, zur Sensibilisierung der Bevölkerung hinsichtlich des richtigen Umgangs mit Abfall und zum Wohlstand in der Region, so die ZAK. „Nur wenn viele Maßnahmen ineinandergreifen, können eine nachhaltige Entwicklung und eine echte Kreislaufwirtschaft gelingen“, ist Vorstand Jan Deubig überzeugt. Der Begriff Nachhaltigkeit stamme ursprünglich aus der Forstwirtschaft und besage, dass nur so viel Holz eingeschlagen werden soll, wie auch nachwachsen kann, heißt es in der Mitteilung der ZAK. Mit Blick auf die Gesellschaft bedeute Nachhaltigkeit, dass jede Generation ihre Aufgaben selbst löse und sie nicht den nachkommenden Generationen aufbürde.

Die ZAK möchte daher zum Pionier der Wasserstofftechnologie in der Westpfalz werden. Zwar sei die ZAK bereits klima-positiv, ein Teil der CO 2 -Emissionen sei aber nach wie vor unvermeidbar.

Info

Der Nachhaltigkeitsbericht ist im Downloadbereich der Homepage zak-kl.de abrufbar.