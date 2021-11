Im kommenden Jahr findet ab 15. Mai bundesweit eine Zählung der Bevölkerung, Gebäude und Wohnungen statt: der Zensus 2022. Die Stadt Kaiserslautern sucht dafür nach ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten.

Die Erhebungsbeauftragten werden im Rahmen der Haushaltsbefragung und der Befragung in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften eingesetzt, teilte die Stadtverwaltung mit. Vor Ort notieren sie die Existenz der dort wohnenden Personen, führen kurze Interviews, übergeben ein Schreiben mit Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen und helfen gegebenenfalls beim Ausfüllen der Papierfragebögen. Für die Befragten besteht eine gesetzliche Auskunftspflicht.

Potenzielle Erhebungsbeauftragte müssen volljährig sein

Die Befragungen erfolgen im Zeitraum vom 15. Mai 2022 bis etwa Mitte August 2022. In der Zeiteinteilung sind die Erhebungsbeauftragten frei. Wer will, könne die Befragungen beispielsweise auch nach Feierabend oder am Wochenende durchführen. Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten die Erhebungsbeauftragten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von circa 700 bis 900 Euro (abhängig von der Anzahl an Befragungen).

Potenzielle Erhebungsbeauftragte müssen volljährig sein, über gute Deutschkenntnisse verfügen und „sollten ein freundlich-sympathisches Auftreten haben“, so die Verwaltung. Im März und April 2022 bietet die Erhebungsstelle eine Schulung an, bei der Abläufe und Tätigkeiten erläutert werden. Die Zensus-Erhebungsstelle steht für weitere Informationen und Bewerbungen zur Verfügung: Stadtverwaltung Kaiserslautern – Erhebungsstelle Zensus – Postfach 1320, 67603 Kaiserslautern. Ansprechpartner sind Giulia Möckel und Ulrich Däuwel, Telefon 0631 3651177 oder E-Mail zensus.info@kaiserslautern.de. Weitere Infos online unter: www.kaiserslautern.de/zensus.