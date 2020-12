Kampf mit der Chips-Tüte, mit Wollsocken aufs Podest. 2020 hat beim Zen Bogyo Do Merkwürdiges hervorgebracht. Corina Santa Cruz, die Geschäftsführerin, lässt das Jahr filmisch Revue passieren.

Beim Zen Bogyo Do tanzt normalerweise der Bär auf der Matte im vereinseigenen Dojo in Otterbach. Tagtäglich herrscht Hochbetrieb: Trainingseinheiten am laufenden Band schulen die Konzentration der Jiu-Jitsu-Sportler, verfeinern die Techniken, stählen die Muskeln, stärken das Selbstbewusstsein. Das soziale Miteinander hat dabei gleichsam Hochkonjunktur, was in der alljährlichen Vorführungen der Japanischen Nacht immer wieder gut zu sehen ist.

Im Jahr 2020 wollte der Verein gleich noch zwei Meisterschaften, zunächst die Deutsche und im Herbst auch die Weltmeisterschaft, ausrichten. Titel und Medaillen sammeln, das wollten die Vereinsmitglieder rund um ihren rührigen Vorsitzenden Harald Westrich natürlich auch.

Die Ideen sprudeln

Nun, das Jahr war aus bekannten viralen Gründen auf weiten Strecken zum Vergessen, nix, aber auch gar nix fand statt. Nein, das kann man so nicht stehen lassen, die Ideenschule und die Kreativität in den Köpfen der Kampfkunstsportler, die war nicht ausgeschaltet. Im Gegenteil, in den Köpfen hat es geradezu gesprudelt.

Chips statt Sport

Teile des Vorstands stellten ihre schauspielerischen Talente unter Beweis, drehten die von Corina Santa Cruz, Geschäftsführerin beim Zen Bogyo Do, eingeforderten häuslichen Szenen, ohne zu wissen, was das werden soll, und waren mehr als überrascht, was da am Ende für ein lustiger, aber auch aussagekräftiger Film unter der Überschrift „Jahresrückblick 2020“ bei der virtuellen Weihnachtsfeier zu sehen war: Statt Meisterschaften über die Matte zu bringen, Spenden bei der Japanischen Nacht zu sammeln, gemeinsam eine Segelfreizeit zu genießen oder voller Adrenalin nach gewonnenen Wettkämpfen aufs Podest zu springen, zeigt der Film die bittere Realität: Der Vorstand pennt, futtert sich mit Chips eine Wampe an, das schöne Dojo versinkt im Dornröschenschlaf, und mehr als einsam ein Papierschiffchen fahren zu lassen, war in 2020 einfach nicht drin.