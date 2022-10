18 Mal Gold, 11 Mal Silber und 7 Mal Bronze brachten die Mitglieder des Zen-Bogyo-Do am Dienstag von den Internationalen Meisterschaften im Jiu Jitsu mit nach Hause, die in diesem Jahr in Ostende/Belgien stattfanden. Es ist das beste Ergebnis, das der Verein je bei internationalen Wettkämpfen erzielen konnte.

Mit knapp 50 Wettkampfteilnehmern fuhren Vorstand, Trainer und Verwandte nach Ostende, das am Meer liegt. Die Mitglieder des Zen-Bogyo-Do bildeten gemeinsam mit den Sportlern aus anderen Vereinen des Verbandes das von Bundestrainer Josef Djakovic nominierte Nationalteam.

Harald Westrich lobte die Leistung seiner Jiu-Jitsuka: „Das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte, das Training der letzten Monate hat sich gelohnt!“ Noah Jesse nahm als erfolgreichster Wettkämpfer teil. Er sicherte sich sowohl in der Kategorie Random Attack als auch mit Alexander Lukas in der Kategorie Pairs Gold. Hinzu kam ein weiterer erster Platz, weil er mit dem Kinderteam antrat und gewann.

In vier verschiedenen Altersklassen beziehungsweise Kategorien schafften es die Otterbacher, alle drei ersten Plätze zu belegen und sorgten damit für vier rein pfälzische Treppchen auf internationalem Terrain. Auch die vier angetretenen Teams (Kinder, Jugend, Erwachsene, Senioren) überzeugten die Kampfrichter. Alle vier wurden mit Gold für das intensive Training belohnt.

Zur Belohnung gibt’s Schokolade

Nach den Wettkämpfen konnten am Sonntag alle entspannt am Lehrgang teilnehmen, da die stressigen und nervenaufreibenden Kämpfe bereits hinter allen lagen. Schließlich verbrachten die Teilnehmer den letzten Tag gemeinsam in Brügge, besuchten dort unter anderem das Schokoladenmuseum. Wettkampfbeauftragter Fabian Scherer hatte sich nicht nur um die Organisation rund um die Wettkämpfe gekümmert, sondern auch ein kleines Ausflugsprogramm erstellt. Für die viele Arbeit in den letzten Monaten bedankte sich der Vorstand mit viel Lob bei ihm und auch bei allen Trainern, die ihre Schüler sehr gut auf die Kämpfe vorbereitet hätten.