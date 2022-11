Am Samstag, 12. November, öffnet die städtische Musikschule von 10 bis 15 Uhr ihre Türen am St.-Martins-Platz für Interessierte. Instrumente ausprobieren, mit den Lehrkräften ins Gespräch kommen, Vorführungen erleben – all das ist an diesem Tag möglich. Neben dem klassischen Programm hat sich die Musikschule etwas ganz Neues einfallen lassen.

„Wer will, kann am Samstag einfach spontan vorbeikommen“, erzählt Max Punstein, der Leiter der Musikschule. Die Besucher erwarte ein klassisches Programm, vieles zum Sehen, Hören und natürlich zum selbst ausprobieren. Die ganze Vielfalt der Musikschule soll an diesem Tag sichtbar werden: Es gebe ein musikalisches Programm, etliche Vorführungen und Inspirationen. Wer will, könne zwanglos ein Instrument ausprobieren oder mit den Lehrkräften ins Gespräch kommen. Ein Musikquiz lade Besucher zum Rätseln ein, zu gewinnen gebe es unter anderem kostenlosen Unterricht für einen gewissen Zeitraum, schildert Punstein.

„Wir haben Angebote für die ganze Familie“, sagt der Musikschulleiter. Kaffee und Kuchen soll es natürlich auch geben. Bei gutem Wetter soll im Innenhof ein Bewegungsparcours für Kinder aufgebaut werden.

Anmeldung per Mail möglich

Zusätzlich zum klassischen Programm am Tag der offenen Tür kommt in diesem Jahr ein neues Angebot: Wer bereits konkrete Vorstellungen hat und sich beispielsweise über ein bestimmtes Instrument oder über einen Kinderkurs informieren will, kann sich im Vorfeld bei der Musikschule per Mail anmelden. So sei es möglich, am Tag der offenen Tür gezielt einen Termin bei einem Musiklehrer zu buchen, um allein ein Instrument zu testen und sich beraten zu lassen. Das gelte auch für den Bereich Gesang. Gerade hier falle es vielleicht dem ein oder anderen Interessenten leichter, zum ersten Mal allein statt in einer Gruppe vor einem Lehrer zu singen. Weiter sei es möglich, bei den Kinderkursen ganz gezielt eine Schnupperstunde zu besuchen. Die Musikschule biete mehrere Kurse für unterschiedliche Altersgruppen zwischen null und sieben Jahren, die neuen Kurse starteten im Januar, so Punstein.

Die Anmeldung für einen individuellen Termin am Tag der offenen Tür ist über die Homepage der Musikschule möglich: Der Besuch des Tages der offenen Tür an sich ist ohne Anmeldung möglich.