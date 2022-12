Im Rennen ums Rathaus deutet einiges auf eine Stichwahl hin. Beate Kimmel scheint gesetzt. Nun gilt es, Unentschlossene zu überzeugen.

Es ist natürlich nur eine Momentaufnahme, ehe der Kampf um den Chefsessel im Rathaus im Januar in die heiße Phase geht. Doch aktuell liegt Bürgermeisterin Beate Kimmel in Front. Das ist nicht unbedingt überraschend. Die Sozialdemokratin ist in der ohnehin SPD-dominierten Stadt schon durch ihr Amt als Bürgermeisterin bekannt. Sie hat in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Formaten das Gespräch mit Bürgern gesucht. Daneben ist sie Präsidentin der TSG Kaiserslautern, einem der größten Vereine der Stadt. Das alles zahlt auf ihre Bekanntheit ein. Hier liegt sie in der Umfrage vorn. Und nicht nur da: Bei allen abgefragten Eigenschaften eines potenziellen OBs schneidet sie am besten ab, obgleich auch ihre Werte ausbaufähig sind. Folgerichtig würde sie die meisten Stimmen erhalten, wenn am Sonntag Wahl wäre.

Pfeiffer mit guten Aussichten auf Rang zwei

Dennoch ist es gut möglich, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt. Macht Kimmel keinen entscheidenden Fehler, dürfte ihr der Einzug sicher sein. Aussichtsreichste Anwärterin auf den zweiten Platz in der Stichwahl ist aktuell Beigeordnete Anja Pfeiffer (CDU), die sich bei den bisherigen Podiumsdiskussionen gut präsentierte, gefolgt von Tobias Wiesemann (Grüne). Thomas Kürwitz ist umtriebig, besucht viele Institutionen, trifft Meinungsführer. Von den Befragten kennen ihn aber nur 25 Prozent. Ob er bis zur Wahl aufholen kann, ist fraglich.

Das Ziel aller Kandidaten muss es in den kommenden Wochen sein, Unentschlossene von sich zu überzeugen – sei es, um aufzuholen oder ihren Vorsprung zu verteidigen.