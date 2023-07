Ein – so die Polizei im Pressebericht – „seltsames Zeichen der Zuneigung“ hat ein unbekannter Täter an einem Auto in Kaiserslautern hinterlassen. Neben anderen Kratzern wurde ein Herz in die Motorhaube eines Wagens geritzt, der von Freitag auf Samstag in der Bruchstraße abgestellt war. Am Samstag bemerkte der Besitzer die Beschädigungen und erstattete Anzeige. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150, entgegen.