Die Messeveranstalter Marcel und Simone Becker laden für Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. April, zur zehnten Baumesse auf dem Messeplatz in Kaiserslautern ein. Auf rund 9000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind 110 Firmen vertreten.

Die vier Hallen sind an den drei Messetagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Fast 90 Prozent der Aussteller sind aus der Region in und um Kaiserslautern. Unter anderem sind die Firmen „DS-Überdachungen“, „Elektrotechnik Terner“ und das Volkswagenzentrum Kaiserslautern auf der Baumesse vertreten. Zusätzlich gibt es eine Extrahalle für die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK). 14.000 bis 15.000 Besucher kamen in den vergangenen Jahren zur Baumesse. „Wir hoffen, auch dieses Mal an diese Zahlen anknüpfen zu können“, informiert Messeveranstalterin Simone Becker.

Die Baumesse findet erneut auf dem Messeplatz statt und steht dieses Mal unter den Hauptthemen Bauen, Renovieren und Energiesparen. Hauptzielgruppe sind Privatpersonen – etwa Familien, die bauen oder modernisieren wollen. Dazu werden in Halle eins Vorträge gehalten – beispielsweise zu den Themen Wärmepumpen, Schimmelbekämpfung und Werteschaffung. Über Einbruchsschutz wird ein Polizist sprechen.

Für Familienausflug konzipiert

Auf der Messe können sich Besucher nicht nur informieren, sondern auch Produkte der Hersteller kaufen, Termine vereinbaren oder Verträge mit den Ausstellern abschließen. Die Bezahlung kann bei einigen Ausstellern nur in bar erfolgen. Es gibt zwei Foodtrucks außerhalb der Hallen und ein Café drinnen. „Wir wollen, dass es einen schönen Familienausflug geben kann“, erklärt Sabine Becker.

Der Eintritt zur Baumesse kostet fünf Euro. Besucher unter 16 Jahren zahlen nichts. Auf dem Messeplatz kann geparkt werden. Am Freitag und am Samstag kostet ein Tagesticket einen Euro. Am Sonntag ist das Parken kostenlos.

Info

Freikarten für zwei Personen gibt es online.