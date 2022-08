Mit einer solchen Begegnung hatte Cordian Mielczarek, Zehnkämpfer des 1. FC Kaiserslautern, nie gerechnet. Schüchtern ging er auf die Bühne, und am Ende unterhielt er sich mit dem frisch gebackenen Europameister Niklas Kaul und bekam auch noch wertvolle Tipps.

Der 17-Jährige war am Wochenende bei der Deutschen Mehrkampf-Meisterschaft der Aktiven und der Jugend in Bernhausen in der Altersklasse U20 gestartet und es lief nicht so, wie er es sich erhofft hatte. Im Lauf über 1500 Meter passierte das, was er im vergangenen Jahr schon mal erlebt hatte: Damals hatte er Krämpfe bekommen, musste abbrechen. An diesem Sonntag wiederholte sich der Alptraum fast: „Nach 600, 700 Metern habe ich es in den Beinen gemerkt“, erzählt er auf RHEINPFALZ-Nachfrage. „Ich musste langsamer machen.“ Mielczarek zog das Rennen durch, kam als 14. ins Ziel und landete im Zehnkampf auf Platz acht. Der ehrgeizige FCK-Athlet war trotzdem enttäuscht und geknickt, als er zur Siegerehrung schritt und seine Urkunde mit der Platzierung in der Hand hielt. RHEINPFALZ-Fotografin Iris Hensel versuchte ihn aufzubauen und schlug ihm vor, er könne sich doch ein Autogramm von Welt- und Europameister Niklas Kaul drauf geben lassen.

„Cordian ist höflich, zurückhaltend und hat sich das erst nicht getraut“, erzählt Hensel. Am Ende fragte er sie nach einem Kuli, nahm seinen Mut zusammen und ging zu Kaul auf die Bühne, der gerade mit seiner Freundin Mareike Rösing seine Sachen zusammenpackte. „Er war ein bisschen überrascht, aber hat sich sehr gefreut“, berichtet der FCK-Athlet, was weiter passierte. Die beiden unterhielten sich minutenlang. „Seine Lieblingsdisziplin ist ja Speerwurf. Ich habe ihm nach dem einen oder anderen Tipp gefragt“, sprudelt es aus dem 17-Jährigen heraus. „Er hat mir gesagt, dass ich den Fokus auf kurze Anläufe nehmen soll und mich auf eine Sache konzentrieren, nicht direkt alles auf einmal in Angriff nehmen soll.“ Mielczarek sog alles in sich auf, ärgerte sich plötzlich nicht mehr darüber, dass vielleicht eine Platzierung weiter vorn dringewesen wäre, sondern freute sich über das Autogramm auf seiner Urkunde. Er konzentriert sich jetzt auf das nächste größere Ereignis, die Deutsche Meisterschaft im Siebenkampf in der Halle. Bis dahin will er herausfinden, was er gegen seine Krämpfe tun kann und sich die Tipps vom Europameister zu Herzen nehmen.