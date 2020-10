In Stadt und Kreis Kaiserslautern sind am Mittwoch zehn neue Corona-Fälle dazu gekommen. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Kreis, am Abend mitgeteilt. Vier Neuinfektionen wurden in der Stadt verzeichnet, sechs Neuerkrankungen im Landkreis. Sechs Personen (drei im Landkreis, drei bei den Stationierungsstreitkräften) konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 106 Personen in Stadt und Kreis mit dem Virus infiziert.