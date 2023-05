Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Voll besetzter Orchestergraben, zwei Chöre sowie bestens gestimmte Solisten: Die Opern-Premiere „Roméo et Juliette“ am Samstag im Pfalztheater erinnerte stark an die Zeiten vor der Pandemie – und kam beim Publikum gut an.

„Es geht wieder zurück in frühere Zeiten“, hatte Intendant Urs Häberli bei noch verschlossenem Vorhang im fast ausverkauften Großen Haus seinem Publikum angekündigt.