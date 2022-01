Weil er einen Bekannten mit einem Messer verletzte, wird gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet strafrechtlich ermittelt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich der amtsbekannte 21-Jährige in der Nacht zu Samstag mit zwei Kumpels in einer Privatwohnung im westlichen Stadtgebiet auf, wo sie zusammen Alkohol tranken und Betäubungsmittel konsumierten. Zu vorgerückter Stunde gerieten sie in Streit, in dessen Verlauf der 21-Jährige ein Messer zückte und damit herumhantierte. Sein 26-jähriger Gegenüber wurde dabei oberflächlich an Kopf und Arm verletzt.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der 21-Jährige an, er habe sich nur verteidigen wollen, da die beiden anderen ihn unvermittelt angegriffen hätten. Die weiteren Ermittlungen laufen.