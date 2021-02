Den Zaun eines in der Kaiserstraße in Kindsbach ansässigen Unternehmens hat laut Polizei ein Unbekannter zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen auf einer Länge von etwa zwölf Metern beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Hinweise, die zur Aufklärung der Unfallflucht führen, nimmt die Polizei in Landstuhl unter der Telefonnummer 06371/9229-0 entgegen.