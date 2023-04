Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sonne scheint, die Bäume blühen so üppig wie nur einmal im Jahr und unter der roten Brücke hervor rauscht der Wasserfall in die Tiefe. Am Osterwochenende waren die mit kuscheligen Sitzkissen ausgelegten Sitzflächen neben der Kaskade am Rasenrondell mit die schönste Stelle, um den Japanischen Garten in seiner besonderen Schönheit zu erleben.

Gemütliches Schlendern war am Ostersonntag im Japanischen Garten angesagt, sobald die Besucher zunächst den Eingang passiert hatten. Dort herrschte nach der Mittagszeit eine