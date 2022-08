Was haben Blattschneideameisen mit dem Kaiserslauterer Zoo und der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) zu tun? Diese Frage beantworteten Zoodirektor Matthias Schmitt und ZAK-Vorstand Jan Deubig im Warmhaus des Zoos beim Unterzeichnen eines Kooperationsvertrags.

Ein über zehn Meter langes, transparentes Röhrensystem verbindet die Schaukästen, hinter denen etwa 10.000 Arbeiterinnen ihrem Tagwerk nachgehen. Dieses Zuhause für Blattschneideameisen aus Südamerika befindet sich seit Oktober 2021 im Warmhaus des Zoos und wurde von der ZAK, die selbst über eine solche Anlage verfügt, finanziert.

Ameisen als Beispiel für die Kreislaufwirtschaft

Es ist zu erkennen, wie die Ameisen Blattschnipsel, größer als ihr eigener Körper, in Richtung eines Pilzes transportieren. Diesen Pilz hegen und pflegen sie, denn er wandelt die Schnipsel in Nahrung für die Ameisen um. „Es handelt sich um eine symbiotische Lebensgemeinschaft“, erläutert Deubig die gegenseitige Abhängigkeit. Beim Umwandlungsprozess bleiben Reste übrig, die wiederum von den Ameisen in eine Abfallkammer transportiert und als Kompost weiterverwertet werden. Ganz so, wie das städtische Unternehmen selbst arbeitet, denn die ZAK stellt aus Bio-Abfällen zertifizierten Kompost her und vertreibt ihn.

„Das ist ein Beispiel für regionale Kreislaufwirtschaft“, schlägt Deubig die Brücke zum städtischen Unternehmen, das aus Abfällen noch Strom und Wärme für circa zehn Prozent der Lauterer Haushalte produziert. „Der Zoo und uns verbindet vieles“, fährt er fort. Einerseits die „Mutter“, bezieht er sich auf die Stadt, andererseits die pädagogischen Angebote, die die ZAK in Verbindung mit Udata, einem Neustadter Unternehmen, das im Bereich Umwelt und Bildung tätig ist, ausarbeitet.

ZAK betreibt seit 1998 Umwelterlebniszentrum

„Mit unserer Umweltpädagogik möchten wir das Bewusstsein für unser Tun wecken.“ Seit 1998 bestehe das Umwelterlebniszentrum – damals sei es das erste in Rheinland-Pfalz gewesen – , in dem Kinder und Jugendliche zu „Müllexperten“ ausgebildet werden. „Nach Corona sind wir mit einer sensationellen Nachfrage gestartet“, berichtet er.

Sie besteht auch nach Angeboten der Zoopädagogik. „Seit 2010 haben wir unsere Zooschule fest im Programm“, erzählt Schmitt. Seither seien rund 1700 Kinder pädagogisch betreut worden. Gemäß der Altersgruppen können sie eines der zahlreichen Themen auswählen, beispielsweise „Streicheln“ für Kindergartenkinder, „Tarnen und täuschen“ für Grundschüler oder „Der Zootierpfleger“ für Schüler höherer Klassenstufen.

Erste Berührungen mit der Stadt habe es bezüglich Zoopädagogik im Rahmen einer Natur- und Umweltaktion gegeben, blickt Schmitt zurück. „Heute sind beide Unternehmen auf Augenhöhe, ihre Ansätze sind nahezu deckungsgleich“, hält er fest. Dies manifestierte sich bislang darin, dass gemeinsame Workshops und Aktionen zu Umweltthemen wie „Plastik in der Natur“ stattfanden. Außerdem machte jedes der Unternehmen auf die Angebote des anderen aufmerksam.

Gemeinsame Stelle für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Mit dem Unterzeichnen des Kooperationsvertrages wird diese Zusammenarbeit beider Partner, die Mitglied im Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung sind, ausgeweitet. Seit 1. August ist beispielsweise eine Stelle für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr mit Einsatz an beiden Standorten besetzt. Diese Stelle wird von der ZAK finanziert. Die ZAK geht im Umwelterlebniszentrum und im Freilandklassenzimmer auf Abfalltrennung, Littering, die Deponie als „Niere“ der Kreislaufwirtschaft oder erneuerbare Energien ein.

„Wir sind der Meinung, dass die städtischen Gesellschaften alle Angebote und Möglichkeiten besser vernetzen sollten“, sieht der ZAK-Chef Vorteile in der Kooperation. „Außerdem wollen wir auch Inhalte wie ,Die Natur kennt keine Abfälle’ vermitteln und als Türöffner zum Angucken und vielleicht zum Nachdenken anregen.“ Schmitt erachtet die Kooperation als wichtig: „Der Zoo hätte sich die Blattschneideameisen nicht leisten können. Sie helfen uns aber, die pädagogischen Inhalte den Besuchern in Verbindung mit der Zooschule näherzubringen.“