Rund um Ostern war bei der Müllentsorgung auf dem Gelände der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) enorm viel los. RHEINPFALZ-Leser Micha Wagner kritisiert die Zustände, die er am Samstag vor Ostern erlebt hat.

Mindestens sechs Fahrzeuge auf jeder Ebene statt drei, Ausladen selbst in zweiter Reihe, Mitarbeiter der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) weisen niemanden auf die Einhaltung von Corona-Maßnahmen hin – das hat RHEINPFALZ-Leser Micha Wagner am Samstag vor Ostern morgens zwischen 8 und 9 Uhr bei der Müllanlieferung erlebt. Wagner kritisiert: „Traurig, dass es schon wieder so eskaliert.“

Die RHEINPFALZ befragte Jan Deubig, Vorstand der ZAK, zu diesen Vorwürfen. Die Sicherheit der Kunden wie auch der Mitarbeiter im Annahmebereich sei ihnen äußerst wichtig, sagt Deubig. „Wir bedauern sehr, wenn unsere Kunden unzufrieden sind“, betont der ZAK-Vorstand.

Eine Befragung der Mitarbeiter habe keine Auffälligkeiten ergeben. Er selbst habe zum selben Tag auch eine positive Rückmeldung erhalten. Ihre Mitarbeiter seien gehalten, strenge Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhalten und bei den Anlieferern durchzusetzen. Das ZAK testet seine Mitarbeiter mit selbst organisierten Corona-Schnelltests zweimal pro Woche. Bei der ZAK gilt auch im Freien Maskenpflicht, die Personenzahl pro Fahrzeug ist auf ein bis zwei Personen beschränkt, Kinder müssten im Fahrzeug verbleiben. Ausnahmen seien nicht möglich – wenn jemand beispielsweise nur mal schnell den Kindern die Anlage zeigen wolle. Das gehe zur Zeit nicht. „Da üben wir unser Hausrecht aus“, betont Deubig.

Hochbetrieb rund um Ostern

In den zwei Wochen um Ostern brummt der Betrieb bei der Müllannahme wie sonst im ganzen Jahr nicht. Diese Erfahrung hat Deubig schon vor der Pandemie gemacht. „Wir hatten bis zu 400 Anlieferungen an den Samstagen vor und nach Ostern vor der Pandemie, an Werktagen der zwei Wochen konnten es 500 sein.“ In diesem Jahr bietet das ZAK zwei Zeitfenster von zwei Stunden mit je 75 Anlieferungen an. Dabei dürfen Fahrzeuge morgens 20 Minuten vor der Öffnung um 8 Uhr einfahren. Die Mitarbeiter regeln dabei, wie viele PKW in welchen Streckenabschnitt einfahren dürfen. „Morgens früh kommen schon viele Anlieferer“, weiß Deubig, unter ihnen viele von weit her aus dem Landkreis. Im diesem Zusammenhang könne kurzfristig der Stau entstanden sein.

Die ZAK-Mitarbeiter sollen einerseits den Zufluss regulieren und die Corona-Maßnahmen durchsetzen, andererseits sich aus der Anlieferung heraushalten. Das diene der eigenen Sicherheit und auch der Haftung im Fall von Schäden bei Anlieferern. Deubig versichert, alle Mitarbeiter noch einmal auf die korrekten Zuflussbeschränkungen hinzuweisen. Wenn man sich unsicher fühle, könne man aber auch als Kunde jeden Mitarbeiter ansprechen mit der Aufforderung, für mehr Abstand zu sorgen, betont Deubig.

75 Termine pro Zeitfenster sind die Obergrenze

„Es kommt immer zu Konfliktsituationen, weil manche Fahrer gern schneller durchgelassen werden wollen, weil sie beispielsweise nur wenig abzuladen haben oder schon länger warten“, sagt Deubig. Zu Anfang der Pandemie seien nur 45 Fahrzeuge pro zwei Stunden eingelassen worden. Dadurch seien bei der Anmeldung die folgenden zwei Wochen immer komplett ausgebucht gewesen. Mit 75 Terminen pro Zeitfenster seien die Wartezeiten auf ein bis zwei Tage gesunken. „Aber das ist für uns die absolute Obergrenze“, so Deubig.

Dass Anlieferer sich auch vorbildlich verhalten können, hat der Vorstand nach Ostern erlebt. Beim Ausladen sei ein Mann kollabiert. Wiederbelebungsmaßnahmen waren notwendig – der Rettungshubschrauber musste geholt werden. Dadurch verzögerte sich der Ablauf im Annahmebereich um eine halbe Stunde. „Es ist alles ruhig geblieben“, lobt Deubig die Geduld der Anlieferer.